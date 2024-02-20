«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Автодором»

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о том, что команда проведёт товарищеский матч с «Автодором» во время зимней паузы.

«В февральской паузе сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с саратовским «Автодором», который располагается на четвёртом месте в группе «Б» регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра состоится в понедельник, 26 февраля, на паркете Академии баскетбола «Зенит». Начало встречи — в 13:00 по петербургскому времени.

Обращаем ваше внимание, что игра пройдёт в закрытом режиме без болельщиков и видеотрансляции. По окончании матча мы обязательно сообщим вам его итог», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

Напомним, следующий официальный матч «Зенит» проведёт с ЦСКА 1 марта.