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«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Автодором»

«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Автодором»
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Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о том, что команда проведёт товарищеский матч с «Автодором» во время зимней паузы.

«В февральской паузе сине-бело-голубые проведут товарищеский матч с саратовским «Автодором», который располагается на четвёртом месте в группе «Б» регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра состоится в понедельник, 26 февраля, на паркете Академии баскетбола «Зенит». Начало встречи — в 13:00 по петербургскому времени.

Обращаем ваше внимание, что игра пройдёт в закрытом режиме без болельщиков и видеотрансляции. По окончании матча мы обязательно сообщим вам его итог», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

Напомним, следующий официальный матч «Зенит» проведёт с ЦСКА 1 марта.

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