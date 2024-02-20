Карри прокомментировал действующее положение «Голден Стэйт» в турнирной таблице

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу турнирного положения команды.

«Наших побед всего на одну больше, чем поражений. Это говорит само за себя. Нам нужно набрать ход, чтобы подняться в турнирной таблице, и я знаю, что мы на это способны. Иногда надо быть просто честным с самим с собой. Разумеется, то, где мы находимся, это недостаточно хороший результат, даже если это лучше, чем то, где мы были всего месяц назад», — приводит слова Карри Sportskeeda.

Сейчас «Голден Стэйт» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Уорриорз» одержали 27 побед и потерпели 26 поражений. В последнем туре команда победила «Юту Джаз». Лидером конференции является «Миннесота Тимбервулвз» (39 побед — 16 поражений).