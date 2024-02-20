«К чёрту это всё». Аренас раскритиковал Конкурс мастерства на Матче звёзд НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался по поводу Конкурса мастерства на Матче всех звёзд НБА.

«Что такое Конкурс мастерства? «О, я покажу вам дриблинг на площадке! О, я отдам пас! О, сейчас надо бросить мяч! Промахнулся! Теперь надо пробежать всю площадку и ещё раз бросить! К чёрту это всё», — приводит слова Аренса The Sports Rush.

Напомним, в этом году игроки «Индианы Пэйсерс» Халибёртон, Беннедикт Матурин и Майлз Тёрнер одержали победу над командами «Топ Пикс» (Паоло Банкеро, Энтони Эдвардс, Виктор Вембаньяма) и «Олл-Старс» (Скотти Барнс, Тайриз Макси, Трей Янг).

Халибёртон прибыл на Матч всех звёзд НБА — 2024 на гоночном болиде: