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«К чёрту это всё». Аренас раскритиковал Конкурс мастерства на Матче звёзд НБА

«К чёрту это всё». Аренас раскритиковал Конкурс мастерства на Матче звёзд НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался по поводу Конкурса мастерства на Матче всех звёзд НБА.

«Что такое Конкурс мастерства? «О, я покажу вам дриблинг на площадке! О, я отдам пас! О, сейчас надо бросить мяч! Промахнулся! Теперь надо пробежать всю площадку и ещё раз бросить! К чёрту это всё», — приводит слова Аренса The Sports Rush.

Напомним, в этом году игроки «Индианы Пэйсерс» Халибёртон, Беннедикт Матурин и Майлз Тёрнер одержали победу над командами «Топ Пикс» (Паоло Банкеро, Энтони Эдвардс, Виктор Вембаньяма) и «Олл-Старс» (Скотти Барнс, Тайриз Макси, Трей Янг).

Халибёртон прибыл на Матч всех звёзд НБА — 2024 на гоночном болиде:

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