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Йокич ответил на вопрос о возможном объединении с Дончичем

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос одного из журналистов по поводу возможного объединения с разыгрывающим «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем.

«Я не хочу уезжать из Денвера… но если Лука разочаруется в Далласе, он может приехать сюда», — приводит слова Йокича NBA Buzz.

На Матче всех звёзд НБА Йокич и Дончич были в центре внимания. Они постоянно общались и подшучивали друг над другом.

Напомним, Матч всех звёзд НБА завершился победой команды Восточной конференции над Западной со счётом 211:186.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты Тимбервулз» Карл-Энтони Таунс, выступавший за команду Запада. На его счету 50 очков, восемь подборов и три результативные передачи.

Самым результативным игроком в составе Востока стал разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард. Он набрал 39 очков, совершил три подбора и сделал шесть передач.