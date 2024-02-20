«Автострады у нас так точно лучше». Мозгов сравнил дороги в России и США

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов сравнил дороги в России и США.

«Автострады у нас так точно лучше. В Москве? Да нет. Я и в Краснодар на машине езжу постоянно. В целом в России дороги очень неплохие.

Если сравнить всю Россию и США? Тяжело. Если вы приедете в какой-нибудь Кливленд, то там будете как в Самаре — останетесь без колёс. На квадратных колёсах будете ездить. В Нью-Йорке тоже плохие дороги. Хотя и в Краснодаре не лучшие дороги. Но лучше, чем в Кливленде», — приводит слова Мозгова ТАСС.

В последний раз баскетболист выступал на профессиональном уровне в сезоне-2021/2022, принимая участие в матчах за московскую «Руну» в Единой лиге ВТБ.