В ФИБА отреагировали на слухи, что в Евролиге появится команда из Дубая

Бывший баскетболист, а ныне президент европейского подразделения ФИБА Хорхе Гарбахоса прокомментировал слухи о появлении клуба из Дубая в Евролиге.

«Ключевое слово — «слухи». Я не видел никаких предложений, соглашений или чего-то ещё. Как президент европейского подразделения ФИБА, мне не нравится, что команда с другого континента может приехать на соревнования нашего континента. Это Евролига. В принципе, для меня это не имеет смысла.

Если это в конечном итоге произойдёт, посмотрим, как клубы и игроки будут справляться с логистическими проблемами. Честно говоря, я не знаю, есть ли предложение от Дубая или его нет. Но мне это не нравится», — приводит слова Гарбахосы Basket News.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.