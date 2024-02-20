«Мы плакали вместе». Гарбахоса — о возвращении Рубио в баскетбол

Бывший баскетболист, а ныне президент европейского подразделения ФИБА Хорхе Гарбахоса прокомментировал возвращение испанского разыгрывающего Рики Рубио в баскетбол. В начале февраля «Барселона» объявила о подписании контракта с игроком.

«Между мной и Рики существует глубокая связь. Та ситуация была очень трудной. Я был очень рад, когда мне позвонили и сказали, что он возвращается, потому что мы знаем друг друга ещё с Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Мы сдружились семьями.

Когда возникла та неприятная ситуация, я тут же поехал к нему в отель. Я был уничтожен той психологической ситуацией, в которой он находился. Мы плакали вместе, разделяя незабываемый момент его возвращения», — приводит слова Гарбахосы Eurohoops.

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