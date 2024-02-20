«Вся карьера пролетела перед глазами». Дюрант — о тяжёлой травме, полученной в 2019 году

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился воспоминаниями о моменте, когда он получил разрыв ахиллова сухожилия в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2019 году. Тогда игрок выступал за «Голден Стэйт Уорриорз».

«Это был тот момент, когда я понял, что больше не сыграю за «Голден Стэйт». На арене было 20 тысяч людей. Я услышал хруст, и вся моя баскетбольная карьера пролетела перед глазами — всё, что я делал, всё, о чём я думал, мои любимые моменты, неудачные моменты.

В тот миг я завис и уставился в толпу, пока партнёры по команде не помогли мне подняться. Я подумал, что со всем покончено. Не понимал, что будет со мной в будущем. Это очень нервировало — в такой момент ты не понимаешь, кто ты», — приводит слова Дюранта Bleacher Report.