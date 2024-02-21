Игрок сборной России Емченко рассказал, на чём делается акцент на тренировках команды

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко, вызванный на сбор национальной команды России, поделился впечатлениями от первых дней в стане коллектива.

«Атмосфера у нас царит отличная, дружественная. Видно, что все соскучились друг по другу. Сбор только начался. А тренировки не сказать, что тяжёлые. Акцент делаем на коммуникацию, общение на площадке. Учимся больше разговаривать, видеть друг друга, чувствовать. Потому что мы из разных клубов. Нужно уметь быстро перестраиваться и играть с теми идеями, которые от нас хочет тренер сборной», — приводит слова Емченко официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Сбор проходит в подмосковном Новогорске. Он начался 18 февраля. 23 февраля сборная России проведёт товарищеский матч с «Самарой».