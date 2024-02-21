Стивен Эй Смит ответил на вопрос, кто снова завоюет титул НБА — Леброн, Дюрант или Стефен

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит предположил, кто снова вновь выигрывает чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри или лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант.

«Кто снова завоюет титул — Леброн, Дюрант или Стефен? В этом вопросе я на стороне «Уорриорз». «Уорриорз» — да, я это сказал. Не думаю, что «Лейкерс» смогут выступить достаточно хорошо, а «Финикс» испытывает некоторые проблемы в обороне.

И остаётся «Голден Стэйт Уорриорз», где Стефен Карри по-прежнему является величайшим снайпером, которого когда-либо создавал Бог. В минувшие выходные мы в этом убедились. Это именно то, что он делает», — сказал Смит в эфире программы First Take.