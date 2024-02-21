Инсайдер назвал команду Восточной конференции, которой интересен Клэй Томпсон

Руководство «Орландо Мэджик» проявит серьёзный интерес к атакующему защитнику «Голден Стэйт Уорриорз» Клэю Томпсону, как только тот станет неограниченно свободным агентом следующим летом. Об этом сообщает североамериканский журналист инсайдер Марк Стайн на платформе Substack.

Отметим, что по окончании нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) истечёт пятилетний контракт 34-летнего баскетболиста, заключённый ещё летом 2019 года. В сезоне-2023/2024 атакующий защитник заработает $ 43,21 млн. Баскетболист был выбран на драфте 2011 года под общим 11-м номером.

В нынешнем сезоне Клэй Томпсону принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 17,3 очка, 3,5 подбора и 2,2 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,1, трёхочковых — 37,3. На данный момент «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 27 победами при 26 поражениях.