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ЦСКА интересуется разыгрывающим «Варезе» Оливье Хэнланом

ЦСКА интересуется разыгрывающим «Варезе» Оливье Хэнланом
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Московский баскетбольный клуб ЦСКА интересуется разыгрывающим «Варезе» Оливье Хэнланом, сообщает итальянский журналист Орацио Каучи. По информации источника, из-за ухода из клуба Уилла Бартона и травмы Каспера Уэйра клуб нуждается в подписании новичка.

В нынешнем сезоне Хэнлан сыграл 20 матчей, в которых в среднем набирал 18,7 очка, совершал четыре подбора и отдавал 4,3 передачи за игру. За свою профессиональную карьеру 31-летний баскетболист поиграл в «Валенсии», «Газиантепе» и «Арисе».

ЦСКА после одного матча в группе А занимает первое место с 49 очками. Предварительный турнир армейская команда также завершила на первом месте (48 очков). Следующий матч ЦСКА проведёт с «Зенитом». Встреча состоится 1 марта в 19:30 мск.

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