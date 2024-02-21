Экс-игрок НБА Роберт Рид умер на 68-м году жизни

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Роберт Рид скончался в возрасте 68 лет после перенесённого рака.

Рид был выбран «Хьюстон Рокетс» во втором раунде драфта НБА 1977 года и играл в команде на протяжении 10 сезонов. Он сыграл ключевую роль в финалах НБА в 1980 и 1986 годах и в среднем за игру набирал 11,6 очка и 4,9 подбора за время своей карьеры в «Рокетс».

Проведя свои первые 10 сезонов за «Хьюстон» (1977-1982, 1983-1988), Рид перешёл в «Шарлотт Хорнетс», после чего также поиграл за «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Филадельфию Сиксерс». Всего Рид провёл в НБА 13 сезонов.