Бёрд заходил в раздевалки команд перед Матчем звёзд НБА, чтобы настроить игроков на борьбу

Стало известно, что Ларри Бёрд, Джулиус Ирвинг и Андре Игуодала пришли в раздевалки обеих команд перед Матчем всех звёзд НБА в Индианаполисе, чтобы подчеркнуть важность напряжённой и конкурентной игры. Об этом сообщает NBA Buzz.

Напомним, Матч всех звёзд НБА завершился победой команды Восточной конференции над Западной со счётом 211:186. Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, выступавший за команду Запада. На его счету 50 очков, восемь подборов и три результативные передачи.

Самым результативным игроком в составе Востока стал разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард. Он набрал 39 очков, совершил три подбора и сделал шесть передач.

Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал баскетболистов, принимавших участие в Матче всех звёзд.