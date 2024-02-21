Картер рассказал, что Леброн и Брайант отказались от участия в данк-контесте за $ 1 млн

Бывшая звезда «Торонто Рэпторс» Винс Картер рассказал, что НБА однажды предложила некоторым игрокам, включая Леброна Джеймса, Коби Брайанта и Трэйси Макгрэди, финансовые стимулы, чтобы убедить их принять участие в данк-контесте.

Во время передачи Run It Back ведущий спросил у Картера по поводу слухов о том, что НБА предлагала $ 1 млн игрокам за участие в данк-контесте. Картер подтвердил информацию: «Это были Коби, Ти-Мак, Леброн… Но парни не хотели участвовать».

Картер считается одним из самых взрывных данкеров в истории лиги. За свою карьеру в НБА, которая длилась 22 сезона, он восемь раз попадал на Матч всех звёзд. Кроме того, в среднем за игру он набирал 16,7 очка, делал 4,3 подбора и 3,1 передачи при 43,5% попаданий с игры.