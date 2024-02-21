Радиоведущий объяснил, почему «Лейкерс» должны обменять Леброна Джеймса

Радиоведущий из Лос-Анджелеса Мэтт Смит высказал мнение о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должен обменять звёздного форварда Леброна Джеймса.

«Если бы Леброну был 31 год и он находился в расцвете своей карьеры, а «Лейкерс» выиграли вместе с ним несколько титулов или хотя бы выходили в финал НБА в четырёх из шести его сезонов… отлично! Но они выиграли чемпионат во время коронавируса и выиграли несколько серий в плей-офф за время его пребывания здесь. Вот и всё.

Почему вы должны стремиться к тому, чтобы он был счастлив? Что вы боитесь потерять? Они занимают девятое место в конференции. Пусть уходит. Я бы избавился от него. Пусть он уйдёт куда-нибудь ещё, а Бронни Джеймс присоединится к нему в том же Далласе», — сказал Смит в передаче на AM 570 LA Sports.