Вембаньяма — 2-й новичок, который лидирует в четырёх статистических показателях в команде

Французский центровой, лидер команды «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма на данный момент лидирует в четырёх ключевых статистических показателях в своей команде. Он может стать вторым новичком в истории НБА после Майкла Джордана, кому это удалось.

Джордан лидировал в команде «Чикаго Буллз» (1984-85) по количеству очков (28,2), подборов (6,5), передач (5,9) и перехватов (2,4).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Виктор Вембаньяма принял участие в 49 матчах за «Сан-Антонио», в среднем за игру набирая 20,5 очка, совершая 10 подборов и отдавая 3,2 результативной передачи. Также на его счету 3,2 блок-шота в среднем за матч.

Вембаньяма лидирует в команде «Спёрс» по очкам, подборам, блокам и перехватам (1,1).