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Автор биографии Джордана рассказал, почему раньше НБА была интереснее

Автор биографии Джордана рассказал, почему раньше НБА была интереснее
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Автор биографии Майкла Джордана Роланд Лэзенби высказался по поводу изменений в современной НБА.

«В НБА позволили изменить правила в 2001 году, и эти изменения были постепенными, но они полностью переделали игру. Сегодняшний игровой процесс совсем не похож на тот, что был 30 лет назад — тот, в который играли Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Майкл Джордан, Коби Брайант и Шакил О'Нил», — приводит слова Лэзенби The Sports Rush.

Ветеран спортивной журналистики приписал эти изменения стремительной глобализации лиги. Хотя Лэзенби высоко оценил рост баскетбола в Америке как коммерческого продукта, он предупредил, что финансовая выгода досталась ценой святости баскетбола. Современная НБА сделала игру более дружелюбной к бомбардирам, чтобы сделать свой продукт более привлекательным для широкого круга болельщиков. Но Лэзенби считает, что это не очень мудрое решение.

В качестве иллюстрации он привёл пример с футболом. Знаменитый биограф объяснил, что футбольные фанаты всегда находятся в напряжении, несмотря на то что в среднем в футболе забивается всего несколько голов. Однако если парни в «костюмах» за кулисами решат исключить из игры вратарей, чтобы сделать этот вид спорта более зрелищным для болельщиков, то этот шаг определённо приведёт к обратному результату.

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