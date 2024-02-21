«Мне нужно было пройти через это». Тейтум — о поражении в финале НБА — 2022

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о своём отношении к поражению в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2022 году.

«Я очень верю в то, что всё происходит не просто так. Возможно, мне нужно было пройти через это для чего-то», — приводит слова Тейтума Clutch Points.

В нынешнем сезоне НБА Джейсон Тейтум принял участие в 52 матчах за «Бостон Селтикс», в среднем за игру набирая 27,1 очка, совершая 8,6 подбора и отдавая 4,8 результативной передачи.

Форвард является пятикратным участником Матча всех звёзд НБА. В прошлом году он стал самым ценным игроком этого спортивного мероприятия. Джейсон Тейтум выступает за «Бостон Селтикс» с 2017 года.

Ранее Тейтум выразил мнение о том, что он является лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).