Янг отдаёт в среднем за карьеру 9,5 передачи — это третий лучший показатель в истории НБА

Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг в общей сложности за карьеру принял участие в 403 матчах, в которых он отдаёт в среднем 9,5 результативной передачи. Примечательно, что на данный момент это повторение третьего лучшего показателя в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, что на первом месте находится член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон, на счету которого 11,2 передачи. На втором месте располагается член Зала славы и 10-кратный участник Матча всех звёзд Джон Стоктон с 10,5 ассиста. Янг делит третье место с Оскаром Робертсоном — 9,5.

В нынешнем сезоне 25-летний разыгрывающий «Атланты» принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 26,7 очка, 10,9 результативной передачи и 2,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,7, трёхочковых — 37. На данный момент «Хоукс» занимают 10-е место в Восточной конференции с 24 победами при 31 поражении.