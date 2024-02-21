Коди Миллер-Макинтайр — лучший распасовщик Евролиги

Пресс-служба Евролиги на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) назвала лучших распасовщиков лиги.

Первое место по этому показателю занимает американец Коди Миллер-Макинтайр. В этом сезоне разыгрывающий «Басконии» уже дважды становился лучшим игроком тура. В недавней встрече с «Виллербаном» он оформил трипл-дабл – 11 очков, 11 подборов и 20 передач. Таким образом, Миллер-Макинтайр обновил рекорд Евролиги по передачам за один матч, а также стал третьим игроком в истории Евролиги, сделавшим трипл-дабл. В среднем за 26 игр на его счету 7,2 передачи.

На втором месте защитник мадридского «Реала» Факундо Кампаццо. У него 6,5 ассиста за матч. Замыкает тройку лидеров защитник «Маккаби Тель-Авив» Лоренцо Браун. У него в 24 играх в среднем 6,2 ассиста.