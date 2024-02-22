Бывший игрок УНИКСа Пиеррия Хенри дисквалифицирован на четыре года

Международная федерация баскетбола (ФИБА) дисквалифицировала Пиеррию Хенри на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил с формулировкой: «фальсификация или попытка фальсификации с целью изменения целостности и достоверности проб, собранных во время допинг-контроля», сообщается на сайте ФИБА. Срок отстранения спортсмена истечёт 13 января 2027 года.

В январе прошлого года испанская «Баскония» приостановила действие контракта с Хенри «в связи с внешними причинами». По данным СМИ, игрок использовал синтетическую мочу или фальсифицированный образец мочи при тестировании на допинг, что считается нарушением правил.

В 2018–2019 годах Пиеррия Хенри играл за казанский УНИКС. Через неделю после истечения срока дисквалификации ему исполнится 34 года.