Источник: «Сиксерс» с оптимизмом смотрят на шансы Эмбиида вернуться по ходу регулярки

Журналистка ESPN Рамона Шелбёрн сообщила то, что «Филадельфия Сиксерс» с оптимизмом относится к шансам своего центрового Джоэла Эмбиида вернуться по ходу нынешнего регулярного сезона.

Напомним, Эмбиид получил травму после падения на левую ногу форварда «Голден Стэйт» Жонатана Куминга. В нынешнем сезоне НБА Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 передачи.

«Филадельфия» занимает пятое место в Восточной конференции, проиграв пять из семи последних встреч. За восемь сезонов в лиге Эмбииду ни разу не удалось достигнуть отметки в 70 сыгранных игр в регулярном чемпионате. Лишь четыре раза он смог принять участие в 60 или более матчах.