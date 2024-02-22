Дрэймонд Грин: не думаю, что кто-то обеспокоен возможными встречами с «Пеликанс»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин во время беседы с членом Зала славы баскетбола, ныне ведущим шоу Inside the NBA на TNT Чарльзом Баркли выразил мнение, что никто из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не воспринимает всерьёз «Нью-Орлеан Пеликанс».

Чарльз Баркли: «С Зайоном и остальными этими ребятами в Нью-Орлеане… Вряд ли кто-то хочет играть с «Пеликанс».

Дрэймонд Грин: «Он [Зайон] определённо делает следующий шаг, но я не думаю, что кто-то обеспокоен возможными встречами [на площадке] с «Нью-Орлеаном».

Отметим, что на данный момент «Нью-Орлеан Пеликанс» занимает шестое место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 33 победы при 22 поражениях. «Голден Стэйт Уорриорз», в свою очередь, занимает 10-е место с 27 победами при 26 поражениях. Располагающийся на девятом месте «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет показатель 30-26.