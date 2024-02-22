Брансон в «Нью-Йорке» набирает в два раза больше очков, чем он это делал в «Далласе»

Разыгрывающий, один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон в составе нью-йоркского клуба принял участие в 120 матчах, в которых он набирает в среднем 25,6 очка, 6,3 результативной передачи и 3,7 подбора, реализуя трёхочковые броски с процентом 41,4.

Примечательно, что до этого Брансон на протяжении четырёх сезонов выступал за «Даллас Маверикс», который выбрал его на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2018 года под общим 33-м номером. За «Даллас» Брансон набирал в среднем 11,9 очка и 3,7 передачи при 37,3% из-за дуги.

Отметим, что 27-летний баскетболист летом 2022 года пополнил ряды «Нью-Йорка», заключив с клубом четырёхлетний контракт на общую сумму $ 104 млн, включая опцию игрока на сезон-2025/2026 ($ 24,96 млн). В сезоне-2023/2024 звёздный разыгрывающий заработает по итогам $ 26,34 млн.