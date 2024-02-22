Стали известны планы тренерского штаба «Голден Стэйт» по Клэю Томпсону

Тренерский штаб «Голден Стэйт Уорриорз» продолжит использовать атакующего защитника Клэя Томпсона в качестве запасного игрока. Об этом рассказал североамериканский журналист и клубный обозреватель Джейсон Дюмас в эфире 95,7 The Game. Новичок Брэндин Подзиемски, как ожидалось, займёт место Томпсона в старте.

«Крис Пол и Клэй Томпсон со скамейки запасных — это довольно-таки хорошо», — добавил главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр. Наставник также отметил, что настрой Томпсона после неудачного отрезка лишь улучшается, а его результаты в качестве запасного положительно влияют на команду.

В нынешнем сезоне 34-летний Томпсон принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 17,3 очка, делая 3,5 подбора и 2,2 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,1, трёхочковых — 37,3. На данный момент «Уорриорз» занимают 10-е место в Западной конференции с 27 победами при 26 поражениях.