Экс-игрок НФЛ: я был в депрессии — даже Леброн не мог заставить меня встать с постели

Бывший квотербек клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Кливленд Браунс» Джонни Мэнзел рассказал о том, как ныне звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддерживал его, когда выступал за «Кливленд Браунс» в 2014–2015 годах. Джеймс в то же время представлял «Кливленд Кавальерс» в НБА.

«Когда я был в Кливленде, Леброн Джеймс каждую неделю писал мне — посмотреть на игру или просто поиграть в покер. Я был в такой депрессии, что даже самый большой образец для подражания в моей жизни не мог заставить меня встать с постели, чтобы потусоваться с ним», — рассказал Мэнзел в подкасте Шэннона Шарпа Club Shay Shay.

Отметим, что в 2015 году Мэнзел поступил в одну из клиник с формулировкой «чтобы быть лучше в качестве члена семьи, друга и товарища по команде». Мэнзел проходил реабилитацию на протяжении двух месяцев. Однако по окончании сезона-2015 «Браунс» приняли решение отчислить квотербека, после чего Джонни ни разу не появлялся в НФЛ.