Защитник «Бруклина» Томас отреагировал на увольнение Вона с поста главного тренера

Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас прокомментировал увольнение Жака Вона с поста главного тренера нью-йоркского клуба. Отметим, что исполняющим обязанности главного тренера «Бруклина» был назначен Кевин Олли.

«Я подумал, что это шутка или что-то в этом роде, но потом мне позвонил Шон [Маркс] и сообщил. Это прискорбно. Вряд ли захотите, чтобы в конце концов кто-то потерял работу», — приводит слова Томаса североамериканский журналист Эрик Слэйтер в своих социальных сетях.

Жаку Вону 49 лет. Американец является бывшим профессиональным игроком и чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» в 2007 году. После завершения карьеры баскетболиста перешёл на тренерскую работу и с 2020 по 2022 год исполнял в «Бруклин Нетс» обязанности ассистента. Был назначен на должность главного тренера в ноябре 2022 года.