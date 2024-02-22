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Дэвис: Леброн снял с меня всё давление, когда я перешёл в «Лейкерс»

Дэвис: Леброн снял с меня всё давление, когда я перешёл в «Лейкерс»
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о том, как Леброн Джеймс помог ему справиться с давлением, когда он только перешёл в стан «озёрников».

«Он прошёл через всё в лиге, пока играл. В мой первый год в «Лейкерс» он просто сказал мне о том, что мне не стоит думать о давлении, ведь оно будет на нём. По сути, он снял с меня всё давление, и я смог выйти на площадку и просто играть.

А потом у нас был ещё один разговор. В последние два года, когда травмы случались одна за другой, я спрашивал: «Чувак, почему я всегда получаю травмы?» То, что я не могу контролировать. А он ответил: «Эй, всё образуется само собой. Возвращайся сильнее, возвращайся здоровее, и давай начнём действовать», — приводит слова Дэвиса Lakers Nation.

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