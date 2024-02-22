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Баскетболиста одного из лидеров Еврокубка дисквалифицировали за допинг

Баскетболиста одного из лидеров Еврокубка дисквалифицировали за допинг
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Защитника израильского «Хапоэль Тель-Авив» Ксавье Манфорда дисквалифицировали на неопределённый срок в связи с проваленным допинг-тестом. Об этом сообщает Израильское антидопинговое агентство.

По данным источника, Манфорд провалил допинг-тест в декабре, результаты были опубликованы только сейчас. У Ксавье в пробе была обнаружена марихуана (наркотическое вещество), которое входит в число запрещённых.

Отметим, что 31-летний Манфорд был одним из лидеров израильской команды, набирая в среднем по 15,9 очка, делая 2,8 подбора, 3,7 результативной передачи за игру.

Напомним, «Хапоэль Тель-Авив» квалифицировался в плей-офф Еврокубка, заняв второе место в группе А регулярного чемпионата турнира. В 8-м туре Еврокубка Манфорд был признан лучшим игроком тура после того, как набрал 31 очко в матче с «Ховентудом».

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