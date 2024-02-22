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Никола Миротич в сербской школе исполнил дальнее попадание в стиле Стефена Карри

Форвард итальянского баскетбольного клуба «Олимпия Милан» Никола Миротич во время посещения школы в Сербии исполнил эффектный бросок в стиле разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

Напомним, на протяжении долгого времени регулярного чемпионата Евролиги сезона-2023/2024 Миротич был травмирован. Недавно Никола вернулся на паркет. На данный момент «Олимпия Милан» занимает 12-е место в турнирной таблице Евролиги.

Это первый сезон Миротича в итальянской команде. Ранее тяжёлый форвард с 2019 по 2023 год выступал за каталонскую «Барселону».

Отметим, что Карри перед каждым матчем регулярного чемпионата в конце разминки выполняет бросок перед уходом в раздевалку. Недавно Стефен успешно исполнил невероятный бросок.

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