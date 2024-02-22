Дюрант — Баркли: если ты не в зале и не тренируешься со мной, я не уважаю твоё мнение

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант отреагировал на высказывания члена Зала славы баскетбола, ныне телеведущего и эксперта Чарльза Баркли о том, что он не является лидером по натуре.

«Многие люди, которых показывают по телевизору, никогда не ходят в спортзал и никогда не ходят на игры — их здесь попросту нет. Это просто часть телевидения.

Им нужно было чем-то заполнить сегмент. Поэтому они говорят о какой-то негативной ерунде, но, если ты не в зале и не тренируешься со мной, я не уважаю твоё мнение», — заявил Дюрант во время интервью.

Дюрант играет один на один против 221-сантиметрового Бола: