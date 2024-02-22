Док Риверс назвал игрока, в обмене которого сомневался больше всего

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс рассказал, как во времена работы в «Лос-Анджелес Клипперс» разговаривал с форвардом команды Каваем Леонардом по поводу обмена между «парусниками» и «Оклахома-Сити Тандер», в котором участвовали Пол Джордж и Шей Гилджес-Александер.

«Я даже заговорил об этом с Каваем: «Ты уверен? Я думаю, что Шей будет потрясающим игроком. Это может занять год или два, но, я думаю, ты недооцениваешь, насколько хорош будет Гилджес-Александер».

Я не оспаривал решение или что-то в этом роде, но я поднимал этот вопрос. Я думал, есть ли способ заключить сделку, не включая в неё Шея», – приводит слова Дока Риверса ESPN.

На данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» с Каваем и Джорджем занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, а «Оклахома» с Гилджес-Александером во главе расположилась на второй строчке.