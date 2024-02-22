Эй Смит: Леброн заслуживает того, чтобы его чествовали как Джордана при выходе на пенсию

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказал мнение о том, как болельщики НБА должны проводить звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, когда он решится уйти на пенсию.

«Леброн Джеймс — один из величайших игроков, которых когда-либо видел мир… Он заслуживает того, чтобы его чествовали от города к городу, от штата к штату… на том уровне, на котором чествовали Майкла Джордана, Коби Брайанта, Карима Абдул-Джаббара. Он на том же уровне. Он такой великий, и он был таким великим послом баскетбола», — сказал Эй Смит в эфире передачи First Take.

Ранее один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о том, как Леброн Джеймс помог ему справиться с давлением, когда он только перешёл в стан «озёрников».