Автор биографии Брайанта назвал самый печальный момент в карьере Коби

Известный писатель Роланд Лэзенби, который написал биографии многих баскетболистов, рассказал историю о том, как Коби Брайану пришлось уступить своим желаниям, чтобы подписать контракт с обувным гигантом Adidas.

«Сделки с обувью даже не имели значения, когда прежние игроки становились профессионалами, но сейчас Коби должен был получить уйму денег. Сонни Ваккаро (сотрудник Nike, который затем ушёл в Adidas) вспомнил, на мой взгляд, самый печальный момент в истории Коби Брайанта.

Коби собирался подписать контракт, по-моему, они были в итальянском ресторане в Нью-Йорке. Коби посмотрел на Сонни Ваккаро: «Могу ли я как-нибудь подписать этот контракт, чтобы мои родители получили эти деньги, и я мог играть в баскетбол в колледже?» И, конечно, он не ответил – нет.

Он подписал контракт, его родители завладели этими деньгами, в конечном итоге это стало частью огромного конфликта с его родителями», – приводит слова Лэзенби The Sports Rush.

Отметим, конфликт заключался в том, что Коби хотел выступать за «Дьюк» в NCAA, а его семья сильно нуждалась в деньгах. В итоге семья получила деньги, а Брайант так и не играл в студенческой команде, сразу попав в НБА.