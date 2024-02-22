Источник: ЦСКА близок к подписанию контракта с Оливье Хэнланом

Столичный ЦСКА находится на завершающей стадии сделки по подписанию контракта с игроком «Варезе» Оливье Хэнланом. Об этом сообщает издание Sportando. За свою профессиональную карьеру 31-летний баскетболист выступал также в «Валенсии», «Газиантепе» и «Арисе».

В нынешнем сезоне Хэнлан провёл 20 матчей, в которых в среднем набирал 18,7 очка, совершал четыре подбора и отдавал 4,3 передачи за игру.

ЦСКА после одного матча в группе А занимает первое место с 49 очками. Предварительный турнир армейская команда также завершила на первом месте (48 очков). Следующий матч ЦСКА проведёт с «Зенитом». Эта встреча состоится 1 марта и начнётся в 19:30 мск.