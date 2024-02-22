Пол Пирс оценил шансы «Лейкерс» и «Голден Стэйт» на чемпионство

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказал мнение, что нынешний сезон НБА – последняя возможность для «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» выйти в финал лиги.

«Это последний год, когда у «Лейкерс» или «Голден Стэйт» есть шанс попасть в финал. Этот год будет последним. После этого их запал иссякнет. Я бы не ставил на них деньги», — сказал Пирс в эфире All The Smoke.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. «Озёрники» одержали 30 побед и потерпели 26 поражений. «Голден Стэй» замыкает топ-10 на Западе, имея в активе 27 побед и 26 поражений).