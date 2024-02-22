Экс-игрок НБА рассказал, можно ли считать Джейсона Тейтума лицом лиги

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Тим Леглер высказал мнение, что 25-летний форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум не сможет считаться лицом лиги. Ранее сам Тейтум говорил, что считает себя лучшим игроком НБА прямо сейчас.

«Никаких сомнений, он выдающийся игрок, выступающий на высоком уровне год за годом. Но я не уверен, что его когда-нибудь будут рассматривать как лицо лиги. Но это вовсе не значит, что он может быть одним из лучших игроков в лиге. Но лицо лиги – это совсем другое», — сказал в эфире Get Up.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум к настоящему моменту принял участие в 51 матче, в котором в среднем набирал 27 очков, совершал 8,5 подбора и отдавал 4,8 передачи.