Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн впервые прокомментировал новость о попытке «Голден Стэйт» выменять его

Леброн впервые прокомментировал новость о попытке «Голден Стэйт» выменять его
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу новости о попытке «Голден Стэйт Уорриорз» заполучить его в свой состав. Ранее сообщалось, что «воины» связывались с «Лос-Анджелесом» во время дедлайна в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Далеко эти разговоры не продвинулись. На самом деле я услышал об этом тогда, когда и все остальные. Иногда такие вещи происходят за закрытыми дверями, и никто об этом даже не подозревает», — сказал 39-летний игрок в эфире NBA on TNT.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.

Материалы по теме
Карри, Дюранту и Леброну скоро на покой. Король назвал преемника в НБА
Карри, Дюранту и Леброну скоро на покой. Король назвал преемника в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android