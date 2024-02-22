Леброн впервые прокомментировал новость о попытке «Голден Стэйт» выменять его

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу новости о попытке «Голден Стэйт Уорриорз» заполучить его в свой состав. Ранее сообщалось, что «воины» связывались с «Лос-Анджелесом» во время дедлайна в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Далеко эти разговоры не продвинулись. На самом деле я услышал об этом тогда, когда и все остальные. Иногда такие вещи происходят за закрытыми дверями, и никто об этом даже не подозревает», — сказал 39-летний игрок в эфире NBA on TNT.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.