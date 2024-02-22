Д'Анджело Расселл назвал лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл высказался о лидерах команды.

«Лидером нашей команды является Леброн Джеймс. Дальше у нас есть Энтони Дэвис. Эти парни только что вернулись с Матча всех звёзд. Думаю, эта перезагрузка им помогла. Когда эти ребята на месте, всё становится проще», — сказал Расселл во время общения с прессой.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. «Озёрники» одержали 30 побед и потерпели 26 поражений. Лидером конференции является «Миннесота Тимбервулвз», одержавшая 39 побед и потерпевшая 16 поражений.

Ранее инсайдер Брайан Уиндхорст рассказал, будет ли Леброн отсутствовать длительное время из-за лечения.