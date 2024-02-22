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Яннис Адетокунбо: хватит болтать, я должен стать ещё лучше

Яннис Адетокунбо: хватит болтать, я должен стать ещё лучше
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о желании завоевать второе чемпионство вместе с командой. Впервые титул в НБА греческий игрок добыл в 2021 году.

«Буду ли я счастлив выиграть ещё один титул вместе с «Милуоки»? Чёрт возьми, да! Но хватит болтать. Я должен стать ещё лучше! Я хочу снова испытать это чувство. Я хочу сделать это снова. Люди ожидают, что я это сделаю. Да и сам я ожидаю того же», — сказал Адетокунбо в эфире ESPN.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 29-летний тяжёлый форвард к настоящему моменту принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 30,6 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 6,4 передачи.

Ранее Адетокунбо рассказал, в чём отличие Дока Риверса от Эдриана Гриффина.

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