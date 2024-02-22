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Семья миллиардеров Кох может приобрести долю в «Бруклине»

Семья миллиардеров Кох может приобрести часть акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс». Об этом информирует Sportico со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что речь идёт о покупке 10% акций команды.

Кроме того, говорится, что переговоры могут касаться доли в BSE Global, холдинговой компании «Нетс», которая включает в себя арену «Барклайс-центр» и клуб WNBA «Нью-Йорк Либерти».

Sportico в настоящий момент оценивает «Нетс» и связанный с ними бизнес в $ 3,98 млрд.

По данным Forbes, состояние семьи Кох составляет $ 60,6 миллиарда. Владельцем «Бруклина» является Джозеф Цай. Forbes оценивает его состояние в $ 8,6 миллиарда.

Ранее атакующий защитник «Нетс» Кэмерон Томас прокомментировал увольнение Жака Вона с поста главного тренера команды.