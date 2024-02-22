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Экс-игрок «Лейкерс» рассказал, чем Джордан отличался от Коби Брайанта в выгодном свете

Экс-игрок «Лейкерс» рассказал, чем Джордан отличался от Коби Брайанта в выгодном свете
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Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Смуш Паркер высказался о сравнении двух легендарных игроков НБА Майкла Джордана и Коби Брайанта, признавшись, что первый был его кумиром в детстве.

«Я ненавижу, когда люди сравнивают их, хотя могу понять, почему это происходит. Но я всё-таки не стал бы проводить сравнения между Коби и Майклом. В их игре были различия. Майкл хотел, чтобы его товарищи по команде становились лучше, поэтому он мотивировал их. Я хотел быть похожим на Майкла. Он был причиной, по которой я хотел попасть в НБА. Возможность сыграть против него сама по себе была воплощением мечты. Вот почему я каждый день ходил в зал и тренировался. Я хотел быть похожим на Майкла Джордана. Я хотел быть на его уровне», — сказал Паркер на канале djvla в YouTube.

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