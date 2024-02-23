НБА приняла решение по дисквалификации Айзеи Стюарта за драку с Ойбанксом

Форвард «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт дисквалифицирован на три матча за нападение на центрового «Финикс Санз» Дрю Ойбанкса. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски, сославшийся на источники. Инцидент случился в подтрибунном помещении в преддверии матча команд двух игроков.

Ранее сообщалось, что сперва игроки ссорились друг с другом, а потом Ойбанкс получил удар в лицо. «Финикс» тогда победил «Детройт» со счётом 116:110.

В нынешнем сезоне НБА Стюарт к настоящему моменту принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 11 очков, совершал 6,8 подбора и отдавал 1,7 передачи.

«Детройт» занимает 15-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции (восемь побед — 46 поражений).