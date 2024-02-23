Лука Дончич прибыл на матч с «Финиксом» в футбольной форме «Реала» Мадрид

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прибыл на матч с «Финикс Санз» в футбольной майке «Реала» Мадрид.

Фото: Кадр из трансляции

Именно в испанском клубе Дончич начал свою профессиональную карьеру. Он начал участвовать в официальных матчах с возраста 16 лет, став третьим самым молодым игроком в истории клуба. Словенец провёл в Испании три года и в 2018 году смог выиграть вместе с командой Евролигу, а также стать MVP турнира.

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В рамках подготовки к нынешнему сезону состоялся товарищеский матч между «Далласом» и «Реалом». Президент клуба Флорентино Перес представил игрока перед испанскими болельщиками и оказал ему почести за вклад в успехи клуба.

Словенец на регулярной основе выкладывает сообщения в социальной сети в поддержку футбольного клуба «Реала» Мадрид и неоднократно встречался с игроками команды.

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