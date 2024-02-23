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Кевин Дюрант вступил в конфронтацию с оскорбившими его болельщиками «Далласа»

Кевин Дюрант вступил в конфронтацию с оскорбившими его болельщиками «Далласа»
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Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант перед матчем с «Даллас Маверикс» услышал оскорбление от фанатов техасской команды. Игрок решил подойти к болельщикам и выяснить, в чём дело.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Болельщики сразу решили уладить вопрос. Женщина пыталась пожать руку баскетболисту, а мужчина пытался объяснить, что ничего серьёзного в свои слова не вкладывал. Далее он начал рассказывать Дюранту про то, что владеет собственным спортивным подкастом, из-за чего Кевин тут же ушёл обратно на паркет.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В момент публикации новости в очном матче побеждает «Даллас Маверикс» со счётом 120:108 за две минуты до финальной сирены.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 113
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Ирвинг - 29, Хардуэй-младший - 12, Вашингтон - 12, Грин - 9, Клебер - 7, Лайвли - 5, Гэффорд - 4, Джонс - 4, Харди, Пауэлл, Проспер, Моррис
Финикс Санз: Букер - 35, Дюрант - 23, Гордон - 16, Окоги - 11, Аллен - 10, О'Нил - 10, Нуркич - 5, Литтл - 3, Бол, Маледон, Ойбанкс, Родди, Янг, Ли
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