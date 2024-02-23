Кевин Дюрант вступил в конфронтацию с оскорбившими его болельщиками «Далласа»

Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант перед матчем с «Даллас Маверикс» услышал оскорбление от фанатов техасской команды. Игрок решил подойти к болельщикам и выяснить, в чём дело.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Болельщики сразу решили уладить вопрос. Женщина пыталась пожать руку баскетболисту, а мужчина пытался объяснить, что ничего серьёзного в свои слова не вкладывал. Далее он начал рассказывать Дюранту про то, что владеет собственным спортивным подкастом, из-за чего Кевин тут же ушёл обратно на паркет.

В момент публикации новости в очном матче побеждает «Даллас Маверикс» со счётом 120:108 за две минуты до финальной сирены.