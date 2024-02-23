Джордан Пул начал матч с «Денвером» со скамейки запасных

Защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул начал встречу с «Денвер Наггетс» со скамейки запасных. Пул впервые за 52 игры нынешнего сезона выступает в роли запасного.

На момент публикации новости «Денвер» ведёт со счётом 72:49 к перерыву после первой половины встречи. Джордан успел провести 15 минут на площадке и набрать 13 очков.

Баскетболист оказался в «Вашингтоне» летом 2023 года в результате обмена с «Голден Стэйт Уорриорз». В составе калифорнийской команды игрок провёл четыре сезона и выиграл чемпионство в 2022 году, после чего осенью подписал контракт с зарплатой порядка $ 30 млн в год.

В нынешнем сезоне Пул набирает в среднем 15,6 очков и 3,7 результативных передач. «Уизардс» занимают предпоследнюю строчку в Восточной конференции.

Джордан Пул не сконцентрирован во время тайм-аута «Вашингтона»