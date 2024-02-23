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Джордан Пул начал матч с «Денвером» со скамейки запасных

Джордан Пул начал матч с «Денвером» со скамейки запасных
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Защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул начал встречу с «Денвер Наггетс» со скамейки запасных. Пул впервые за 52 игры нынешнего сезона выступает в роли запасного.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
130 : 110
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс: Портер - 22, Йокич - 21, Маррей - 18, Гордон - 17, Браун - 12, Джексон - 11, Уотсон - 11, Холидэй - 8, Ннаджи - 8, Хафф - 2, Строутер, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Пикетт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 31, Пул - 18, Джонс - 13, Кисперт - 12, Багли III - 8, Оморуи - 7, Шампани - 7, Авдия - 5, Кулибали - 4, Гилл - 3, Дэвис - 2, Болдуин Мл., Шамет, Холмс

На момент публикации новости «Денвер» ведёт со счётом 72:49 к перерыву после первой половины встречи. Джордан успел провести 15 минут на площадке и набрать 13 очков.

Баскетболист оказался в «Вашингтоне» летом 2023 года в результате обмена с «Голден Стэйт Уорриорз». В составе калифорнийской команды игрок провёл четыре сезона и выиграл чемпионство в 2022 году, после чего осенью подписал контракт с зарплатой порядка $ 30 млн в год.

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В нынешнем сезоне Пул набирает в среднем 15,6 очков и 3,7 результативных передач. «Уизардс» занимают предпоследнюю строчку в Восточной конференции.

Джордан Пул не сконцентрирован во время тайм-аута «Вашингтона»

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