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Никола Йокич оформлял трипл-дабл в матчах со всеми командами НБА, с которыми играл

Никола Йокич оформлял трипл-дабл в матчах со всеми командами НБА, с которыми играл
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Сегодня, 23 февраля, в Денвере (США) на арене «Пепси-центр» проходит в матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Денвер Наггетс» и «Вашингтон Уизардс». На момент публикации новости побеждает «Денвер» со счётом 99:80.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
130 : 110
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс: Портер - 22, Йокич - 21, Маррей - 18, Гордон - 17, Браун - 12, Джексон - 11, Уотсон - 11, Холидэй - 8, Ннаджи - 8, Хафф - 2, Строутер, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Пикетт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 31, Пул - 18, Джонс - 13, Кисперт - 12, Багли III - 8, Оморуи - 7, Шампани - 7, Авдия - 5, Кулибали - 4, Гилл - 3, Дэвис - 2, Болдуин Мл., Шамет, Холмс

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл уже в середине третьей четверти. На данный момент он имеет 17 очков, 18 подборов и 13 результативных передач. Таким образом, баскетболист оформил, как минимум, один трипл-дабл против всех команд НБА, с которыми встречался за всю карьеру.

В нынешнем сезоне Никола в среденем набирает 26,1 очков, 12 подборов и 8,9 результативных передач. Перед сегодняшним матчем «Денвер» шёл на четвёртом месте в таблице Западной конференции с 36 победами и 19 поражениями.

Регулярка НБА. Календарь
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