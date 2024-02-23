Никола Йокич оформлял трипл-дабл в матчах со всеми командами НБА, с которыми играл

Сегодня, 23 февраля, в Денвере (США) на арене «Пепси-центр» проходит в матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Денвер Наггетс» и «Вашингтон Уизардс». На момент публикации новости побеждает «Денвер» со счётом 99:80.

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл уже в середине третьей четверти. На данный момент он имеет 17 очков, 18 подборов и 13 результативных передач. Таким образом, баскетболист оформил, как минимум, один трипл-дабл против всех команд НБА, с которыми встречался за всю карьеру.

В нынешнем сезоне Никола в среденем набирает 26,1 очков, 12 подборов и 8,9 результативных передач. Перед сегодняшним матчем «Денвер» шёл на четвёртом месте в таблице Западной конференции с 36 победами и 19 поражениями.