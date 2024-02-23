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Лука Дончич повторил достижение Леброна Джеймса для игроков младше 25 лет

Лука Дончич повторил достижение Леброна Джеймса для игроков младше 25 лет
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 41 очко, девять подборов и 11 результативных передач в сегодняшнем матче с «Финикс Санз›. Таким образом, словенцу удалось повторить достижение легендарного форварда Леброна Джеймса.

Лука — стал вторым игроком за последние 40 лет, кому удалось достичь отметок в 10 тыс очков, 3 тыс подборов и 3 тыс ассистов до достижения возраста 25 лет. Первым игроком был Леброн Джеймс.

Матч закончился победой «Далласа» со счётом 123:113. Ирвинг набрал 29 очков и забрал пять отскоков. Таким образом, «Даллас» занял шестое место в таблице Западной конференции с 33 победами и 23 поражениями. Команда выиграла семь своих последних матчей.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 113
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Ирвинг - 29, Хардуэй-младший - 12, Вашингтон - 12, Грин - 9, Клебер - 7, Лайвли - 5, Гэффорд - 4, Джонс - 4, Харди, Пауэлл, Проспер, Моррис
Финикс Санз: Букер - 35, Дюрант - 23, Гордон - 16, Окоги - 11, Аллен - 10, О'Нил - 10, Нуркич - 5, Литтл - 3, Бол, Маледон, Ойбанкс, Родди, Янг, Ли

В нынешнем сезоне Лука в среднем набирает 34,2 очков, 8,8 подборов и 9,5 передач.

Регулярка НБА. Календарь
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