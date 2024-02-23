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Лука Дончич повторил достижение Леброна Джеймса для игроков младше 25 лет

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 41 очко, девять подборов и 11 результативных передач в сегодняшнем матче с «Финикс Санз›. Таким образом, словенцу удалось повторить достижение легендарного форварда Леброна Джеймса.

Лука — стал вторым игроком за последние 40 лет, кому удалось достичь отметок в 10 тыс очков, 3 тыс подборов и 3 тыс ассистов до достижения возраста 25 лет. Первым игроком был Леброн Джеймс.

Матч закончился победой «Далласа» со счётом 123:113. Ирвинг набрал 29 очков и забрал пять отскоков. Таким образом, «Даллас» занял шестое место в таблице Западной конференции с 33 победами и 23 поражениями. Команда выиграла семь своих последних матчей.

В нынешнем сезоне Лука в среднем набирает 34,2 очков, 8,8 подборов и 9,5 передач.