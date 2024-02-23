Йокич оформил уникальное достижение для НБА в первой половине матча с «Вашингтоном»

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 10 очков (попав все броски), 14 подборов и девять результативных передач в первой половине матча с «Вашингтон Уизардс». Никто в современной эре НБА не набирал подобные цифры в первых половинах матчей.

Матч закончился победой «Денвера» со счётом 130:110. Йокич по итогам матча набрал 21 очко, 19 подборов и 15 ассистов. Таким образом, баскетболист оформил, как минимум, один трипл-дабл против всех команд НБА, с которыми встречался за всю карьеру.

В нынешнем сезоне Никола в среденем набирает 26,1 очков, 12 подборов и 8,9 результативных передач. Перед сегодняшним матчем «Денвер» шёл на четвёртом месте в таблице Западной конференции с 36 победами и 19 поражениями.