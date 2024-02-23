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Йокич оформил уникальное достижение для НБА в первой половине матча с «Вашингтоном»

Йокич оформил уникальное достижение для НБА в первой половине матча с «Вашингтоном»
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 10 очков (попав все броски), 14 подборов и девять результативных передач в первой половине матча с «Вашингтон Уизардс». Никто в современной эре НБА не набирал подобные цифры в первых половинах матчей.

Матч закончился победой «Денвера» со счётом 130:110. Йокич по итогам матча набрал 21 очко, 19 подборов и 15 ассистов. Таким образом, баскетболист оформил, как минимум, один трипл-дабл против всех команд НБА, с которыми встречался за всю карьеру.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
130 : 110
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс: Портер - 22, Йокич - 21, Маррей - 18, Гордон - 17, Браун - 12, Джексон - 11, Уотсон - 11, Холидэй - 8, Ннаджи - 8, Хафф - 2, Строутер, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Пикетт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 31, Пул - 18, Джонс - 13, Кисперт - 12, Багли III - 8, Оморуи - 7, Шампани - 7, Авдия - 5, Кулибали - 4, Гилл - 3, Дэвис - 2, Болдуин Мл., Шамет, Холмс

В нынешнем сезоне Никола в среденем набирает 26,1 очков, 12 подборов и 8,9 результативных передач. Перед сегодняшним матчем «Денвер» шёл на четвёртом месте в таблице Западной конференции с 36 победами и 19 поражениями.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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